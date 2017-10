Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem indiana anula casamento através do Facebook

Fotografias partilhadas por amigos do marido confirmaram que Sushila Bishnoi casou quando ainda era uma criança.

20:54

Um tribunal indiano anulou um casamento infantil, aceitando como provas as fotografias que vários amigos do noivo partilharam no Facebook. Sushila Bishnoi, agora com 19 anos, provou que tinha sido obrigada a casar em 2010, quando tinha apenas 12 anos. O caso aconteceu na região do Rajastão, na Índia, onde o casamento infantil é proibido.



Segundo o jornal mexicano Excelsior, Sushila Bishnoi só começou a viver com o marido depois de atingir a idade adulta, em 2015. Um ano depois decidiu fugir de casa e, com ajuda de um grupo ativista, iniciou um processo no tribunal.



Durante a ação judicial, a jovem teve de enfrentar o marido que negou que o matrimónio tinha ocorrido em 2010.



"Para que o juiz anule o matrimónio precisávamos provar que tínhamos razão," contou a ativista que pertence a uma ONG, na luta contra o casamento infantil na Índia.



As fotografias partilhadas no Facebook, há sete anos, pelos amigos do marido no momento da união, acabaram por ser aceites como prova de que Sushila Bishnoi se tinha casado quando ainda era uma criança.



"Era uma questão de vida ou de morte, e eu escolhi viver", desabafou a adolescente.



Atualmente, a jovem vive numa casa fornecida pelo Estado e já pôde retomar os estudos. A família de Sushila Bishnoi insatisfeita com este processo, não permitiu que a jovem regressasse ao lar onde cresceu.



"Eu queria estudar, mas a minha família e a dele [do marido] queriam que eu vivesse com um bêbado", disse a jovem à AFP.



O casamento infantil é proibido na Índia mas, de acordo com a imprensa internacional, cerca de 27% das meninas casam antes de atingirem os 18 anos. O caso torna-se mais grave nas zonas rurais, com os casamentos infantis a chegaram aos 40%.



Segundo o jornal brasileiro Veja, dois dias antes da anulação do matrimónio infantil, o Tribunal Supremo da Índia disse que manter relações sexuais no casamento quando a mulher tem menos de 18 anos são consideradas como uma violação.