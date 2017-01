Juiz estraga pedido de casamento épico

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Há árbitros mesmo insensíveis... Que o diga Ashton Surber, avançado do Napa Rovers, que marcou um fabuloso golo de bicicleta e saiu a correr em direção à bancada para pedir a namorada em casamento.Apesar do romantismo da cena, o juiz da partida decidiu armar-se em desmancha-prazeres e puniu o jogador com um cartão amarelo por tirar a camisola.Só desta vez, podia ter fingido que não viu...