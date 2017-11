Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíza condena homem com sentença original

Sujeito envia 144 mensagens agressivas à ex-namorada.

02:30

Uma juíza do Havai condenou um homem com uma sentença no mínimo original, após este ter violado as ordens do tribunal para não contactar a sua ex-namorada.



Daren Young ignorou a sentença e enviou 144 mensagens agressivas à sua ‘ex’.



Como castigo, a juíza condenou Daren a escrever e enviar... 144 elogios à ex-namorada.



E, para complicar, decretou que o homem não pode repetir uma única palavra.



Haja imaginação!