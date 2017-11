Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgou que estava curado de SIDA por beber urina e infetou três homens

Daryll Rowe teve relações desprotegidas com pelo menos 10 homens.

15:12

Um cabeleireiro foi julgado esta quinta-feira sob a acusação de infetar com o vírus da SIDA três homens sem que estes tivessem conhecimento da doença, no Reino Unido.



Daryll Rowe, de 27 anos, afirmou que pensava estar curado da doença depois de ter recorrido a terapias alternativas. O homem nunca tomou a medicação prescrita pelo médico e decidiu fazer os seus próprios medicamentos após pesquisas online. Rowe beber a própria urina, usou óleo de coco, vinagre e extrato de folha de azeitona geralmente usado para tratar herpes.



"Eu pensei que estava curado. Eu estava muito melhor que antes", explicou Daryll ao juiz.



O homem teve relações sexuais com pelo menos 10 homens depois de lhe ser diagnosticado o vírus HIV.



Em tribunal, o acusado afirmou que nunca usou proteção nos atos sexuais por se achar curado da doença e afirma que nunca transmitiu a doença de forma intencional.