'Ken humano' gasta quase 150 mil euros em festa milionária

Rodrigo Alves teve ainda que ser resgatado por nadadores-salvadores, por entrar no mar alcoolizado.

04.10.17

Conhecido por 'Ken Humano', - devido à sua aparência resultante de uma série de cirurgias plásticas milionárias - Rodrigo Alves volta a estar nas luzes da ribalta, ao revelar ao jornal Daily Mail que deu uma festa luxuosa com 134 pessoas na suite de um hotel no Dubai. Nas declarações à publicação, o brasileiro conta ainda que teve de ser resgatado por nadadores-salvadores, depois de entrar dentro do mar completamente embriagado.



A festa, que acabou por ser interrompida por alguns membros do staff do hotel, contou com o dobro dos convidados esperados por Rodrigo Alves, o que o obrigou a pagar uma conta mais avultada do que estava à espera.



"Organizei uma festa privada onde convidei alguns amigos, celebridades e membros da realeza árabe. Ao todo eram 50 convidados, no entanto, acabaram por comparecer 134 pessoas na minha festa e deixaram-me com uma conta para pagar de 148 mil euros", revelou o 'ken humano' ao jornal norte-americano.



De acordo algumas fontes do hotel, a festa contou com dj's e artistas a tocar ao vivo.



A festa decorreu na Grand King Suite, uma das mais luxuosas e conhecidas do Dubai, onde para além de Rodrigo Alves, já ficaram hospedados celebridades como Jennifer Lopez, Akon e French Montana.



Horas mais tarde, já a festa tinha terminado, Rodrigo foi salvo por uma equipa de nadadores-salvadores depois de entrar dentro do mar ainda sob efeito do álcool.



"Estava a sentir-me com muito calor e não conseguia dormir por isso decidi ir dar um mergulho no mar. Como ainda me encontrava bastante alcoolizado, os nadadores-salvadores tiraram-me de lá e trouxeram-me para terra", contou o homem de 34 anos.



Apesar de tudo, Rodrigo não se assustou com a conta que tinha para pagar no dia a seguir à festa. "Eu vivo a minha vida ao máximo, adoro conhecer novas pessoas e fazer festas. Não me importo com o dinheiro que gasto porque a únco coisa que tiro da vida são as experiências que tenho, os lugares onde vou e as pessoas que conheço", afirma.



Apesar de já ter gasto milhares de euros em cirurgias plásticas para mudar a sua aparência, o 'Ken Humano' revela agora que ainda não está satisfeito e que o próximo passo será retirar seis costelas para acentuar as suas curvas.