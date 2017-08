Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

KLM recebe queixa de passageira e do seu cão

Dona e animal queixaram-se de atraso em voo e exigem 400 euros cada.

Por Lusa | 13:47

A companhia aérea holandesa KLM recebeu duas queixas, de um cão e da sua dona, exigindo uma indemnização de 400 euros para cada um por um atraso num voo, informou esta sexta-feira o portal de notícias holandês DutchNews.



Segundo o diário local De Telegraaf, trata-se da primeira vez que um cão faz um pedido deste tipo a uma companhia aérea.



A passageira, de um voo entre Telavive (Israel) e Amesterdão, disse que a descolagem do avião teve um atraso de seis horas e que o seu cão, Tony, quase morreu devido ao tempo que esteve exposto ao sol dentro do aparelho.



Apenas após uma chamada urgente para o pessoal de terra o cão foi colocado à sombra, precisou o especialista em atrasos de aviões Victor Loonstein, da empresa Claim4U em Amesterdão, encarregada do caso.



Acrescentou que o animal "sofreu mais que um passageiro humano" e não descartou levar o caso a tribunal.



A KLM recusou comentar a reclamação até que seja apresentada oficialmente



"Levamos a sério todos os casos, incluindo este", disse, no entanto, um porta-voz da empresa.