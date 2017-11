Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão apanhado depois de ver filme

Homem rouba viatura para ir ao cinema.

Um homem da Geórgia, EUA, deu-se ao trabalho de roubar um carro topo de gama, da marca Maseratti, apenas para... ir ao cinema.



As autoridades encontraram o carro no parque de estacionamento e limitaram-se a esperar pelo fim do filme para prender o ladrão.