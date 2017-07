Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões roubam arbustos de jardim

Mulher chocada com crime bizarro ao regressar de férias.

01:30

Uma dona de casa de Bournemouth, Inglaterra, foi vítima de um crime bizarro. Depois de chegar de férias, descobriu que lhe tinham furtado três arbustos do seu jardim.



Por sorte, Kim tinha câmaras instaladas no exterior da casa, que registaram o momento em que dois homens desenterraram os arbustos com uma pá.



Incrédula, Kim fez queixa à polícia.



A verdade é que as plantas não são propriamente valiosas, com cada uma a custar cerca de 12 euros.