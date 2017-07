Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões sem jeito falham assalto

Não conseguiram partir o vidro do expositor de jóias.

01:30

Imagens de videovigilância de um assalto malsucedido a uma ourivesaria na Malásia estão a deliciar os internautas.



No vídeo, publicado no site de partilha Reddit, é possível ver os ladrões a tentar partir com marretas o vidro do expositor onde estão guardadas as joias.



Não contavam era que se tratasse de vidros de segurança reforçados, pelo que foram obrigados a fugir de mãos a abanar.