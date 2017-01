Lata de chocolate em pó esconde cocaína

O que achou desta notícia?







Um homem comprou uma lata de chocolate em pó e descobriu no interior um ‘brinde’ perigoso. A história aconteceu na quadra natalícia em Saragoça, Espanha.O homem comprou o chocolate instantâneo para o filho, mas no interior havia um saco com 250 gramas de... cocaína.A polícia espanhola foi informada e abriu uma investigação para determinar como é que a lata chegou ao supermercado, pois parece tratar-se de um novo método para esconder a droga.