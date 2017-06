‘Lei Covfefe’ quer preservar tweets de Trump

O que achou desta notícia?







Um deputado democrata propôs uma lei para arquivar todas as declarações que o presidente Donald Trump faz no Twitter e outras redes sociais, de forma a responsabilizá-lo por tudo o que escreve, mesmo que seja apagado.Mike Quigley, o autor da proposta, quer batizar a norma como ‘Lei Covfefe’, numa referência à palavra misteriosa que Trump escreveu acidentalmente no Twitter há uns dias e que desatou todo o tipo de especulações.