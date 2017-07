Leva prostitutas a banco para se queixar do serviço

Duas mulheres começaram a dançar e a despir-se nas instalações da agência.

09.07.17

Um cliente, insatisfeito com o serviço de um banco, decidiu apresentar queixa de uma forma original, na Rússia.Segundo o jornal Mirror, o homem decidiu levar duas profissionais do sexo para demonstrar a sua insatisfação com o serviço prestado. "Estão a tratar o cliente sem generosidade, de uma forma fria. Gostaria de vos mostrar como deveriam tratar um cliente", disse.De seguida, colocou a música a tocar e as duas mulheres começaram a dançar e a despir-se.O responsável do banco declarou que o problema do cliente ficou resolvido. Porém, foi apresentada uma queixa por hooliganismo contra o homem, avança a mesma publicação