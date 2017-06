Ligou para o 112 porque viu rainha Isabel II a viajar sem cinto

999 call received reporting that the Queen isn't wearing a seatbelt. #not999 #notevenwestyorkshire — WYP Contact Centre (@WYP_CCC) June 21, 2017

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um cidadão britânico ligou para o número '999' - equivalente ao '112' em Portugal - para alertar as autoridades que a rainha Isabel II estava a viajar de carro sem cinto de segurança.Sua Majestade tinha saído do Palácio de Buckingham para discursar na abertura oficial do Parlamento de Londres, após as eleições legislativas, quando foi avistada sem cinto, segundo avança o jornal The Telegraph.A chamada foi recebida pela polícia de West Yorkshire, que partilhou o insólito incidente no Twitter.