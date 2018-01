Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpeza dentária para cães

Vídeo mostra momento insólito.

01:30

A higiene dentária é fundamental e não fica completa sem o uso do fio dentário.



O que vale para humanos vale também para cães? Uma californiana dona de um chihuahua garante que o cachorro não dispensa o uso do fio dentário, mas ao ver o vídeo que partilhou na internet fica-se com a impressão de que o cachorro quer é brincadeira.