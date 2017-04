Linguiça com pedaço de papel servida a estudante

Deidson Leite Velloso, estudante de engenharia civil, avisou a instituição de ensino sobre o sucedido que notificou o fabricante. A empresa recebeu o material e confirmou que se tratava de um fragmento do rótulo, prometendo melhorar o controlo dos alimentos.



"Senti nojo, pois já havia ingerido boa parte do alimento e fiquei pensando em quantas outras substâncias poderiam estar presentes ali, mas não visíveis a olho nu e, ainda, todas aquelas pessoas ao meu redor comendo a mesma coisa, sem saber que estava contaminado", disse o estudante nas redes sociais.

Ao ver o post feito por Deidson na sua página de Facebook, a universidade informou através de comunicado que não processa o alimento, apenas o prepara para servir, sublinhando que a qualidade dos produtos oferecidos é a prioridade.





Deidson Leite Velloso, estudante de engenharia civil, avisou a instituição de ensino sobre o sucedido que notificou o fabricante. A empresa recebeu o material e confirmou que se tratava de um fragmento do rótulo, prometendo melhorar o controlo dos alimentos.Ao ver o post feito por Deidson na sua página de Facebook, a universidade informou através de comunicado que não processa o alimento, apenas o prepara para servir, sublinhando que a qualidade dos produtos oferecidos é a prioridade.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um estudante da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, viu ser-lhe servida na sexta-feira no restaurante do 'campus' uma linguiça com um pedaço de papel.