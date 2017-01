Lubrificante à base de canábis ganha prémio

A Female Founders Found, um fundo de investimento norte-americano que apoia startups voltadas para o mundo feminino, destacou o Foria, um lubrificante à base de canábis, como um dos dez produtos que melhoraram a vida das mulheres, em 2016, na categoria sexo e saúde.

Este lubrificante, criado em 2014, é feito à base de óleo de coco e canábis que promete 15 minutos contínuos de orgasmo com efeito imediato.

"Ainda é um mercado cheio de tabus, com poucos investimentos, mas o Foria tem muitas avaliações positivas por parte das clientes e está a vender cada vez mais", pode ler-se no comunicado da fundação.

O produto ainda não chegou a Portugal, nem à maioria do mundo. Apenas as mulheres que vivem na Califórnia ou no Colorado, nos EUA, conseguem comprar este lubrificante e têm de ter uma autorização médica para consumo de canábis medicinal.



