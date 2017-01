Macaco "apanhado" a tentar violar veado

O que achou desta notícia?







Uma equipa de cientistas revelou esta terça-feira o vídeo de um macaco com um comportamento fora do normal. O animal foi apanhado em flagrante a tentar ter sexo com um veado fêmea no Japão.Sem penetrar, o pequeno macaco faz movimentos sexuais em cima do veado que, durante algum tempo tolerou a ação do animal. O macaco ejaculou nas costas do veado, que acabou por lamber os fluídos seminais do primata.Os cientistas acreditam que o comportamento se ficou a dever a privação sexual numa comunidade onde a competição por fêmeas é intensa, bem como uma descarga hormonal típica da época de acasalamento.