Macaco joga ténis e vira estrela na internet

O macaco ‘Riki’ está a fazer furor na internet depois de ter sido partilhado um vídeo a mostrar as suas capacidades como jogador de ténis, no Japão.No vídeo , vemos o pequeno ‘Riki’, com uma raquete proporcional ao seu tamanho, a praticar com o seu treinador, que parece ser o seu dono.O vídeo, que foi publicado na manhã desta quinta-feira, teve mais de 300 mil visualizações em apenas seis horas.