Mãe abandona recém-nascido na casa de banho do avião

Bebé foi encontrado morto por funcionários da limpeza.

16:59

O corpo de um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de plástico, na casa de banho de um avião, no passado fim-de-semana, por funcionários da limpeza, no Aeroporto Internacional de Soekarno-Hatta . O voo onde o menino foi descoberto sem vida partiu de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino Jacarta.





A identidade da mãe da criança não foi divulgada pela polícia. De acordo com The Jakarta Post, as autoridades árabes decidiram referir-se à mulher apenas como 'Hani'. Até ao momento sabe-se que Hani tem 37 anos, trabalha como empregada doméstica, e mora em Cianjur, em Java Ocidental.





A mãe do bebé, que se tinha sentido mal durante o voo e não teve assistência médica, foi detida pela polícia ainda no aeroporto. O responsável pela investigação, Mirzal Maulana , declarou que a detenção foi feita no sábado de manhã, no aeroporto de Soekarno-Hatta e que "as investigações prosseguem".





Interrogada pela polícia, a mulher contou que o bebé era fruto de uma relação que mantinha com o patrão, em Abu Dhabi, pelo que não podia levá-lo para junto da sua família, em Java Ocidental.