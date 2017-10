Mãe acolhe estranho nu em casa a pensar que é o filho

Marc Campfield apareceu bêbedo e despido em casa da mulher.

Uma mulher acolheu um desconhecido em casa a pensar que se tratava do filho Stewart.



Juliet, de 49 anos, acordou com um barulho às 4h30 da manhã de domingo. Tratava-se do rapaz a entrar em casa e a dirigir-se para o quarto, depois da saída à noite. A mulher foi ao quarto do filho confirmar e viu-o dormir no chão. Colocou então uma almofada por debaixo da cabeça e o rapaz disse "obrigado", o que a deixou surpreendida.



Na manhã seguinte, o marido desceu as escadas e disse calmamente: "Está alguém despido no andar de cima e não é o Stewart".

O desconhecido, Marc Campfield, estava espantado quando acordou e perguntou a Cliff onde estava e porque é que estava nu. O pai de Stewart assumiu que se trataria de um amigo do filho e agiu com tranquilidade.

Marc, jogador de 29 anos, foi expulso de uma festa em Farnham, Inglaterra, e não tem ideia de como foi parar àquela casa.



"Eu estava tão bêbado que devo ter adormecido no bar. Não sei o que aconteceu. Tenho uma ideia vaga de estar a passear às 3 da manhã no meio do nada", disse o rapaz em declarações ao jornal Metro.

Depois do casal ter emprestado algumas roupas ao rapaz, Juliet pediu para registar o momento e tirar uma fotografia para mostrar ao filho.

"Quando me estava a ir embora, a Juliet sai e diz:'Posso tirar uma foto para enviar para o Stewart?', e eu disse que sim", contou o rapaz. Juliet postou a fotografia que tirou a Marc no Facebook com a descrição:"Aqui está o meu novo filho". A mulher contou o epsisódio na rede social, brincando com a situação.