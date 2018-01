Amamenta filha com leite cor de rosa

Mãe ficou em pânico com situação insólita que, afinal, tem explicação simples.

Uma mãe australiana, que preferiu não ser identificada, produziu leite materno cor-de-rosa e só se apercebeu do mesmo devido ao estranho comportamento da filha. A bebé de 16 meses começou a pedir por mais leite e não queria parar de mamar.

Assim que se apercebeu da situação, a mulher ficou em pânico e partilhou o caso no grupo Breastfeeders in Australia, uma página privada do Facebook na qual se reúnem mulheres australianas que amamentam. Várias mães presentes no grupo ficaram preocupadas e alertaram a australiana para a possibilidade de sangue presente no leite.

Pouco tempo depois, a progenitora percebeu que a mudança de cor deveu-se à ingestão de beterraba. Nesse dia não só bebeu um sumo natural de beterraba, como comeu a meio da tarde uma sandes na qual colocou o mesmo tubérculo.



"Comi muita beterraba hoje e foi este o resultado", revelou mais tarde no grupo quando percebeu o porquê da diferente coloração. Esta ainda sublinhou que quase teve "um ataque cardíaco até perceber o que se passava."