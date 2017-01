O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Amamentar a fazer o pino parece ser a tarefa mais fácil do Mundo para uma mãe norte-americana. As fotos publicadas no Instagram mostram a agilidade com que amamenta a filha Julie Ann, de um ano de idade, enquanto faz exercícios de cabeça para baixo.