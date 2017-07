Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe apanhada a fazer sexo pela filha de três anos

Blogger irlandesa partilhou a história no Facebook.

21:43

Emma Lou Harris, de 29 anos, sofreu uma experiência traumática após ter sido apanhada a fazer sexo pela filha de três anos, conforme avança o jornal britânico Metro.



A blogger irlandesa, mãe de duas crianças, partilhou a história na sua página de Facebook, onde contou que tudo começou quando decidiu preparar uma surpresa ao companheiro, Joe Nolan, como forma de recompensa por este ter arrumado a louça que estava na máquina, segundo a mesma fonte.



Foi então que as coisas começaram a aquecer e decidiram ir quarto. A meio do ato foram surpreendidos pela filha Frankie, que surgiu sem que estivessem à espera e começou a gritar pela mãe, segundo a mesma fonte.



Emma e o companheiro ficaram de tal modo chocados que apenas conseguiram falar sobre o sucedido seis meses depois, escreve o jornal The Sun.



Desde então, o casal toma cuidados redobrados na hora de ter relações sexuais.