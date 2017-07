Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe farta dos palpites dos vizinhos pendura faixa com mensagem no prédio

Patrícia Monkem está cansada de ter quem se meta na educação dos seus filhos.

21:43

Uma mãe brasileira, farta dos palpites dos vizinhos sobre a educação que dá aos filhos, decidiu pendurar uma faixa com uma mensagem peculiar no prédio onde vive. Escrita numa tela com 2,5 metros de comprimento e com um tom irónico, o recado demonstra o descontentamento de Patrícia Monkem.



A mulher, mãe de Andressa, de 18 anos, e Luiz Felipe, de dois, começa por pedir que os desconhecidos não liguem ao "conselho tutelar". Depois, afirma: "Se se quer meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando minhas calcinhas, pagando as minhas contas e resolvendo os meus problemas por mim".



"Coloquei a faixa por cima da janela. Eu morei aqui há 11 anos e, após me separar, voltei para cá. Não gosto de morar aqui por causa disso. Eu fiz uns panfletos a explicar isso também mas, como continuam a meter-se, resolvi fazer a faixa", justificou Patrícia ao Extra, da Globo.



No final da faixa, a mãe mostra uma "oferta especial". "A cada 5 pacotes de fraldas 'G' ou 'XG', ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho. OBS: Se o pacote for jumbo, são dois palpites", ironiza.