Mãe-galinha canina

Cadela protege filhote.

00:20

O comportamento é de mãe-galinha, mas o que um vídeo já muito popular na internet mostra é uma cadela golden retriever a proteger o seu filhote do Mundo. As imagens mostram a cadela a olhar quem filma e, ante uma ameaça, real ou imaginária, a cobrir prontamente a pequena cria com uma pata, depois com duas e, por fim, com todo o corpo.



