Mães acusam professora de meter crianças em saco do lixo como castigo

Menores de 3 e 4 anos não querem ir à escola com medo.

Duas mães apresentaram queixa na polícia contra a professora dos filhos, acusando-a de colocar as crianças dentro de um saco do lixo como castigo, em Restinga, São Paulo, Brasil.



As mulheres afirmam que a docente castigava as crianças obrigando-as a entrar para dentro de um saco do lixo. Depois fechava-o e pedia aos outros alunos para contar até 10 para que o saco fosse aberto. Caso a criança chorasse a docente abria-o.



Uma das mães conta que soube do "castigo" porque o filho de 3 anos se recusou a ir à escola dizendo que não queria ir para dentro do saco.



O caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Básico Célia Teixeira Ferracioli e a professora foi suspensa. No entanto, o advogado da suspeita afirma que as mães fizeram queixa por estarem chateadas por serem chamadas à escola pela indisciplina dos filhos.



As autoridades estão a investigar.