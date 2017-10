Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mágicos estão a fazer sucesso com 'truques' criativos

Vídeo viral mistura magia e ilusões de ótica.

18:22

Um vídeo em que dois mágicos venezuelanos fazem 'truques' criativos está a conquistar a internet. Nas imagens, Kevin Lustgarten e Alejandro Benzaquen realizam diversos exercícios que cruzam magia e ilusões de ótica.



Flexões no trânsito, congelar uma bola de sabão ou "multiplicar" dinheiro são apenas alguns dos 'truques' apresentados num vídeo com cerca de quatro minutos partilhado no Facebook de Lustgarten e Benzaquen, intitulado "2Venezolanos".



As imagens já tiveram mais de 571 mil visualizações.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F2venezolanos%2Fvideos%2F1721738661435413%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>