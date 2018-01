Mais de 1500 pessoas saltaram num só pé para entrarem no Guiness

Estranho recorde foi batido na cidade de São Paulo, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:08

A cidade de São Paulo, a maior do Brasil, reuniu nada menos de um milhão e setecentas mil pessoas na Avenida Paulista para comemorar a viragem do ano, e aproveitou a festa para entrar para o livro de recordes Guiness com um, ao mesmo tempo, divertido e estranho feito. A avenida, que é o centro financeiro da cidade e por onde nos dias normais circulam maioritariamente executivos engravatados e secretárias de semblante sério, conseguiu o maior número de pessoas já reunidas em alguma parte do mundo para, imagine-se, saltarem num só pé.

Representantes do Guiness Book of Records, que foram à capital paulista especialmente para o evento, atestaram que mais de 1500 pessoas pularam num pé só, o direito, durante 15 segundos. Os representantes do livro mundial de recordes foram auxiliados por 100 membros do Conselho de Educação Física de São Paulo, especialmente treinados para acompanharem a tentativa da "proeza" e confirmarem a lisura e bom desempenho de todos os participantes.

O evento, que causou estranheza a muita gente mas também ocasionou momentos divertidos com algumas peripécias enfrentadas por participantes com mais vontade de participar no recorde do que técnica, ocorreu em meio ao réveillon, que superou a estimativa inicial de um milhão de pessoas e reuniu na Avenida Paulista um milhão e setecentas mil pessoas, segundo informações da edilidade divulgadas esta segunda-feira. Além da obtenção do recorde e dos tradicionais fogos de artifício, houve muita música, nomeadamente com as apresentações da banda Sambô, do cantor Latino e da maior atracção da noite, a cantora baiana Cláudia Leite, responsável por comandar a multidão na contagem regressiva de 2017 para 2018 mas que se empolgou tanto no palco que quase perdeu a hora