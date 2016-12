'Manequim Challenge' na Estação Espacial

O que achou desta notícia?







O fenómeno do ‘Manequim Challenge’ continua a varrer a internet. Depois de inúmeras salas de aula e escritórios pelo Mundo terem tido o seu minuto de glória, e até Cristiano Ronaldo e o plantel do Benfica se terem juntado à moda, agora o desafio foi levado para outro nível pelos astronautas da Estação Espacial Internacional. Realmente, ficar parado durante um minuto na Terra é ‘canja’, mas no espaço, em gravidade zero, tem que se lhe diga...