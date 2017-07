Marca encontro com ladrões para recuperar bicicleta

Viu o velocípede à venda no Facebook uma semana após assalto.

14:39

"Woman 'steals' her stolen bike back from thief who advertised it on Facebook" in the UK https://t.co/9tSMtFu2kK — BikeIndex Portland (@stolenbikereg) July 16, 2017

Jenni Morton-Humphreys, de 30 anos, encontrou a sua bicicleta à venda no Facebook, uma semana após ter sido assaltada, em Bristol, Inglaterra.Após ter apresentado queixa e a polícia nada ter feito, a mulher decidiu tomar as suas próprias medidas e marcou um encontro com os ladrões, fingindo-se interessada na compra da bicicleta, conforme avançado pelo jornal Daily Mail.O encontro foi marcado na Stapleton Road, uma das ruas mais perigosas da cidade de Bristol, segundo a mesma fonte. Para salvaguarda, levou um amigo que ficou a vigiar a situação de modo a assegurar que nada ia correr pelo pior e conseguir alertar as autoridades.Jenni pediu aos ladrões para experimentar a bicicleta e, mal conseguiu, pedalou o mais rápido possível e fugiu com a mesma.O incidente foi partilhado nas redes sociais.