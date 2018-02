Masturba-se com tamboril e acaba no hospital

Homem ficou com infeção parasitária depois de ato sexual.

15:41

Um homem japonês, que tem por hábito descrever as suas práticas sexuais insólitas na rede social 2channel, sob anonimato, acabou hospitalizado depois de usar um tamboril para se masturbar.

O homem, que trabalha com peixe, disse que mexia todos os dias naquela espécie e que tinha "curiosidade" em experimentar usar o estômago de um tamboril para se masturbar.

Com fotografias, o japonês explicou que tomou precauções. Desinfetou o órgão cru do peixe, com sal e álcool, antes de usar a membrana do estômago como uma luva na mãe.

"Estou a tirar as calças agora", escreveu o homem na última foto da experiência que publicou.

A aventura não correu bem e, mais tarde, foi revelado que este mesmo homem deu entrada num hospital com dores no pénis. Foi diagnosticado com uma inflamação na uretra e, mais tarde, apurou-se que tinha contraído uma infeção parasitária por se ter masturbado com o peixe cru.

O japonês, que continua a recuperar em casa, não pareceu demovido e já disse aos seguidores que pretende fazer a mesma experiência mas desta vez com recurso a uma lula.