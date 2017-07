Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata enteada e faz sexo com o cadáver

Homem cortou o corpo da vítima aos pedaços e enterrou-a em vários locais.

10:48

Um homem de 55 anos, foi condenado a prisão perpétua depois de matar a enteada e de abusar sexualmente do seu cadáver, momentos antes de o cortar aos pedaços e enterrar debaixo da terra.



Gregory Graf foi condendo em novembro de 2014. Jessica Padgett tinha três filhos e era filha da companheira do assassino, Danielle.



O homem confessou o crime cinco dias depois. O julgamento em tribunal teve a duração de apenas 6 minutos, uma vez que o juiz não teve dúvidas que este merecia ser condenado a uma pena pesada.



Apesar de estar preso, o homem decidiu agora negociar os termos do divórcio com a sua ex-companheira, a mãe devastada de Jessica. O homem exige certos bens materiais, como uma casa de férias na Califórnia, bem como uma mensada regular.



Danielle recusa-se a aceitar os pedidos do homem que assassinou a filha e já ameaçou recorrer aos tribunais para impedir tais acordos.