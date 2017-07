Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata mulher num cruzeiro porque ela não se parava de rir dele

Homem tentou ainda arrastar o corpo para a varanda do navio.

17:04

Kenneth Manzanares, de 39 anos, natural do estado norte-americano Utah, matou a mulher, Kristy, durante uma viagem num cruzeiro porque ela não parava de se rir dele, no Alasca.



O homem foi encontrado com as mãos e roupas cobertas de sangue, na cabine do cruzeiro que partilhava com a mulher, na noite da passada terça-feira, conforme avança o jornal britânico Metro.



A mulher foi encontrada gravemente ferida na cabeça, deitada no chão da cabine a esvair-se em sangue, segundo fonte do FBI. Antes da segurança chegar ao local, um homem deparou-se com a situação e perguntou a Manzanares o que tinha acontecido, ao qual ele respondeu ter morto a mulher porque ela não se parava de rir dele.



Manzanares terá ainda agarrado no corpo e tentado arrastá-lo para a varanda, tendo sido travado pelo homem que o encontrara e algemado pela segurança do navio até à chegada das autoridades, segundo a mesma fonte.



A primeira audiência ocorreu na passada quinta-feira, através de videoconferência, diretamente de Juneau, capital do Alasca, onde Manzanares se encontra sob custódia. O navio teve que ser desviado para a cidade, devido à investigação do crime.