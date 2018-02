Médicos falham em diagnosticar cancro de menina dez vezes

Jovem de 13 anos sofria de um tumor de 30 centímetros nos ovários.

Uma jovem de 13 anos foi a dez consultas hospitalares até os médicos finalmente descobrirem que esta tinha um tumor de 30 centímetros nos ovários. O caso aconteceu em setembro do ano passado em Lancaster, no Reino Unido.



Kayleigh Donnelly sofria de fortes dores na barriga há várias semanas, mas sempre que ia a uma consulta era-lhe dito que os sintomas não eram equivalentes a uma possível condição grave. "Sentia-me muito doente e não sabia de todo o que se estava a passar", revelou a adolescente à imprensa local.

Com o estado de saúde da jovem a piorar a cada dia, a mãe, Lorraine, decidiu levar a filha às urgências, tendo sido aí que descobriram que esta sofria de cancro nos ovários. No entanto, este já se tinha alastrado para o fígado, para o baço e para o intestino.

"Os médicos disseram-se que se não a tivesse levado às urgências naquele dia ela já não estaria aqui connosco", afirmou a progenitora. Para esta, foi uma 'sorte' Kayleigh ter sobrevivido mas não deixou de sublinhar o azar de a filha contrair um tipo de cancro considerado raro em jovens.

David Walker, médico no Hospital Universitário de Morecambe, uma cidade do Reino Unido, emitiu um comunicado no qual lamentou a situação e garantiu que se encontra a decorrer uma investigação a todos os envolvidos no caso.