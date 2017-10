Menina chora ao descobrir que mãe está grávida de um rapaz

Daisy queria uma irmã.

Daisy, de cinco anos, não conseguiu esconder o descontentamento ao descobrir que a mãe, Siobhan O’Brien, está grávida de um menino. É que a menina, do País de Gales, sempre quis uma irmã e não ficou nada feliz ao saber que o bebé é do sexo masculino.

O casal decidiu gravar a reação da menina à novidade e partilhou nas redes sociais. O vídeo já se tornou viral.

"Se for rosa é uma menina, se for azul é um menino. O que a carta diz? Abra, que cor é?", ouve-se Siobhan.

"É azul", responde a menina. "E o que isso significa?", questiona a mãe.

"É um menino… eu queria que fosse uma menina!Eu queria mesmo uma menina!", responde Daisy começando de imediato a chorar.

"Vais ter um irmãozinho, vai ser tão divertido! Vê o que ele te diz: 'Daisy, mal posso esperar por te conhecer. Com amor, do seu irmãozinho'", diz Siobhan referindo-se ao que o casal escreveu em nome do filho no postal oferecido à filha.

A mensagem não acalma a menina que chora ainda mais alto ao ver a carta do irmão.

Passados alguns segundos, os pais dão um pacote com doces à menina. "Olha, ele enviou-te alguns doces azuis", dizem.

"Eu posso comê-los agora?", pergunta a criança esquecendo a tristeza de ter um irmão em vez de uma irmã.