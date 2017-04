Menina encontrada a viver com macacos

O que achou desta notícia?







Uma menina de 8 anos que não fala e anda com as mãos e os pés no chão foi encontrada pela polícia a viver com macacos numa reserva natural no norte da Índia.A criança, que já é conhecida como "menina Mogli", numa referência à personagem de ‘O Livro da Selva’, foi encontrada há dois meses durante uma patrulha de rotina no parque e foi levada para um hospital.As autoridades dizem que foge das pessoas e só está confortável na companhia de macacos.