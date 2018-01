Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina leva irmão deficiente ao colo para a escola

Situação acontece todos os dias e criança nunca faltou a uma aula.

11:18

Dingshuang, de nove anos, é uma menina chinesa que carrega todos os dias o seu irmão com deficiências motoras para a escola. Dingfu, de 12 anos, nunca faltou a uma aula devido ao apoio da irmã.



Pela manhã, Dingshuang ajuda o irmão mais velho a levantar-se, a lavar-se e a vestir-se para ir à escola. Quando o menino está pronto para sair de casa, a criança coloca-o às cavalitas até ao estabelecimento de ensino que este frequenta.



A família, tal como Dingfu, tem problemas de mobilidade, o que faz com que a pequena Dingshuang seja a única pessoa sem dificuldade de movimentos. Por este motivo, a menina é já o maior apoio do pai e da mãe no que às tarefas do dia-a-dia diz respeito.



Quando regressam da escola onde ambos estudam, a menina ajuda o irmão a fazer os trabalhos de casa para depois ir realizar as tarefas domésticas.



"Nunca o vou deixar. Vou para sempre ser o seu apoio", afirmou Dingshuang, citada pelo canal de televisão local Wenshan.