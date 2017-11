"Menina milagre" sobrevive a queda de avião

Jasmina, de três anos e meio foi a única dos sete ocupantes da aeronave a escapar.

Por J.C.M. | 15:36

Jasmina Leontief estava a viajar com uma professora quando a aeronave, um avião Let L-410 ao serviço da Khabarovsk Airlines, se despenhou. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (manhã em Portugal) nas proximidades da cidade de Nelkan, na zona oriental da Rússia.





Olga Laponnikova. A mãe tinha-a enviado para ir viver com a avó em Nalkan, para se juntar ao irmão mais velho. A professora viajava coma sogra, Anna, que também morreu no acidente. Outros dois homens perderam a vida, para além da dupla de pilotos.





Uma menina de três anos e meio é a única sobrevivente da queda de um avião que matou pelo menos seis pessoas na Rússia.Os dois pilotos do avião morreram no acidente, tal como 4 dos 5 passageiros. Jasmina é única sobrevivente. A aeronave tinha saído da cidade de Kikolayevsk-na-Amure com destino a Nelkan. Testemunhas contam que o avião caiu subitamente do ar, despenhando-se numa zona de floresta.Jasmina seguia no avião com a professoraAs equipas de emergência encotraram Jasmina em estado de choque, mas sem ferimentos graves. A criança a quem já chamam "menina milagre" foi, entretanto, entregue aos cuidados da avó.