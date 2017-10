Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino atacado por dois pastores-alemães fica entre a vida e a morte

Criança, de 5 anos, ficou com a cabeça rasgada.

04.10.17

Jayjay Batey, um menino de cinco anos, foi violentamente atacado por dois cães da raça Pastor Alemão. A criança sofreu ferimentos graves, ficou com a cabeça rasgada e a jorrar muito sangue. Tudo aconteceu quando a criança estava a brincar com a irmã mais velha na rua, em Durham, Inglaterra. A jovem assistiu a tudo sem poder fazer nada.



A mãe do menino, Steph Carr, recorda o momento em que encontrou o filho após o ataque. "Os olhos dele estavam virados para dentro e à volta só se via um grande banho de sangue. A ferida era tão grande que até dava para ver o crânio do meu filho", recorda a progenitora.



O menino foi operado de urgência. Para os médicos, a recuperação de Jayjay foi um milagre, uma vez que os seus ferimentos eram de tal forma graves que as hipóteses de sobreviver sem mazelas eram muito poucas.



Os animais foram apreendidos e Steph, a mãe da criança, lançou um processo judicial contra os donos.