Menino de 10 anos corrige museu de Londres

Criança britânica com síndrome de Asperger detetou erro.

02:30

Um menino britânico de 10 anos detetou um erro no Museu de História Natural de Londres.



Durante uma visita em família, Charlie, que sofre de síndrome de Asperger, apercebeu-se de que um dinossauro protocerátopo tinha sido identificado erradamente como oviráptor.



A criança avisou primeiro os pais, mas estes só acreditaram quando Charlie falou com os responsáveis do museu, que reconheceram o erro e agradeceram a sua colaboração.