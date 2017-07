Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de cinco anos perde o sapato e é morto pelo padrasto

Criança foi espancada até à morte.

23:01

Marvyn Iheanacho, de 39 anos, matou o filho da ex-namorada, de cinco anos, por ter perdido um sapato, no parque de Mountsfield, Catford, Reino Unido.



Após ter sido brutalmente espancado, Alex sofreu ferimentos fatais e acabou por morrer, conforme avança o jornal Daily Mail.



Iheanacho foi presente a um tribunal britânico onde negou as acusações e mudou a sua versão dos acontecimentos diversas vezes.



Uma testemunha que se encontrava no parque terá contado ao tribunal ter ouvido a criança muito assustada a pedir desculpa, enquanto o homícida gritava enfurecido sobre a perda de um sapato.



Alex foi levado para o hospital de King's College, onde acabou por morrer dois dias depois, sem nunca ter recuperado a consciência, segundo a mesma fonte.



Um dos sapatos da criança acabou por ser encontrado pela polícia.



A sentença irá ser lida na próxima terça-feira.