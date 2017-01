Menino mede forças com... pequeno pónei

O que achou desta notícia?







"Pequeno mas poderoso!" Assim se poderia intitular o vídeo realizado por uma mãe britânica, enquanto via o filho medir forças com um cavalo.Com muito custo, o rapaz tenta retirar o animal da boxe até que, para surpresa de todos, acaba por vencer.Mas o que aparece depois não é um portentoso cavalo, mas sim um inesperado pónei castanho que mostrou ter mais força do que tamanho.