Menino urina no elevador e fica preso

Criança entrou em pânico quando as portas trancaram e o ascensor ficou escuro.

19:44

Um rapaz foi 'apanhado' pelas câmaras de vigilância do prédio onde habita, na China, a urinar para o painel de controlo. O pânico gerou-se quando não conseguiu sair.

Segundo os responsáveis pelo salvamento, o menino estava muito assustado após a paragem do ascensor e a falha de luz mas não tinha qualquer ferimento.

De acordo com o jornal Metro, o rapaz negou ser responsável pelo incidente, mas a equipa de manutenção do prédio confrontou-o com as filmagens.

"Impossível, ele não consegue urinar tão alto", disseram os pais quando foram confrontados com a atitude do filho e com a fatura a pagar pelos estragos.