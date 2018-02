Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionária da lotaria quer manter anonimato

Batalha judicial nos EUA.

03:30

Uma mulher de New Hampshire que ganhou 560 milhões de dólares - 457 milhões de euros - na lotaria Powerball, em janeiro, iniciou uma batalha legal nos tribunais para manter o direito ao anonimato.



É que, de acordo com as regras da lotaria norte-americana, para poder receber o prémio, a mulher tem de revelar a sua identidade.



Ora, como é fácil de compreender, a mulher teme ser alvo de criminosos e/ou oportunistas à caça da sua fortuna.