Miúdo preso ou... não

Vídeo divertido no Brasil.

Uma família do sudeste do Brasil protagoniza um vídeo que, começando como drama, acaba em comédia.



Arthur Gardine, de dois anos, fica com a cabeça presa entre barras num prédio em obras.



O pai, o tio e um avô tentam libertá-lo, até que, após duas horas de esforços inúteis, o pai vê a solução. Não era a cabeça que tinha de passar, mas o corpo...