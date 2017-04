Modelo com os maiores seios da Europa surpreende com bronzeado extremo

Martina Big faz furor como modelo na Alemanha e conta com milhares de seguidores nas redes sociais. A jovem, que diz ter 28 anos submeteu-se a várias cirurgias plásticas e diz ter os maiores seios da Europa, de tamanho 32 S. Agora, Martina está a causar grande polémica, depois de se ter submetido a um procedimento experimental para ficar com a pele mais escura.

A modelo alemã admite que já era "viciada em solário" e que sempre sonhou "em ter a pele castanha". Por isso, Martina foi injetada por três vezes com uma solução que estimula a produção de melanina no corpo. O resultado demorou pouco mais de dois meses a ser vivível.

"Não estava à espera de resultar tão bem. Fiquei mesmo escura. Mas quero levar isto ao extremo. Quero ficar com a pele mais e mais escura e ver quais são os limites. Adoro o contraste dos meus cabelos louros com a pele castanha", afirma Martina Big.

Imediatamente após mostrar os resultados nas redes sociais, Martina foi acusada de ser "racista", "louca" e "doente", mas a modelo rejeita as críticas. "Adoro ver a reação das pessoas. Passam por mim e ficam de olhos arregalados a pensar ‘Como é que isto é possível?’. Até os meus fãs me criticaram, mas isso é só porque não têm a mente aberta e nunca viram uma rapariga caucasiana mudar o tom de pele para o de uma rapariga africana", adianta a alemã.

Martina pode aumentar os seios sempre que quiser, uma vez que os implantes podem ser injetados com soro. A modelo quer ainda aumentar o rabo em breve. "Mas antes quero ficar mais escura! Da cor de uma torrada queimada. Quero ser uma barbie exótica e bronxeada, com curvas exageradas", afirma.

A mulher alemã conta com o apoio do namorado, que também já começou a ser injetado com a mesma substância que escureceu a pele de Martina. "Não acho que isto seja ofensivo. A minha pele é da cor da de uma mulher africana mas eu não sou uma rapariga negra, nem finjo ser!", conclui.

Martina Big já gastou mais de 65 mil euros em cirurgias estéticas.

