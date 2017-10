Modelo recebe ameaças de violação depois de mostrar pernas peludas

Arvida Byström assume-se como feminista.

11:51

A modelo sueca Arvida Byström, que tem marcado o mundo da moda pela irreverencia, recebeu ameaças de violação depois de posar com pelos nas pernas, para um anúncio da marca Adidas.

Desde que o anúncio foi lançado no Youtube, a modelo feminista de 26 anos começou a receber mensagens ofensivas e ameaçadoras nas redes sociais.

Num post de Instagram, Arvida afirma que "a foto de campanha da @adidasoriginals recebeu muitos comentários desagradáveis na semana passada…". "Literalmente tenho recebido ameaças de violação na minha caixa de entrada", contou.









Apesar de todas as ameaças, Arvida também tem recebido apoio dos seguidores. O utilizador Linonono comentou no Instagram da modelo: "Deves decidir por ti, se te queres barbear ou não. E o fazes com o teu corpo". "Como ser humano e homem não vejo problema com pernas peludas", escreveu outro fã.

A jovem polémica lançou um livro intitulado "Pics Or It Does not Happen", com 270 fotos de corpos de mulheres que o Instagram excluiu por romper com o comum.