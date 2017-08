Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre durante cirurgia de aumento do pénis

Intervenção tinha como objetivo transferir a gordura abdominal para os genitais.

09:03

Um homem, de 30 anos, morreu durante uma cirurgia de aumento do pénis, na Suécia.



A intervenção tinha como objetivo transferir a gordura abdominal para o pénis, de modo a aumentar o seu volume, conforme avança o jornal britânico Metro.



Contudo, o homem acabou por morrer devido a um derrame do material injetado no pénis, que se deslocou para os pulmões e provocou uma embolia pulmonar.



Ao contrário dos homens que já se submeteram a procedimentos cirúrgicos semelhantes, a vítima morreu após duas horas da intervenção.



O especialista norte-americano em urologia Tobias Kohler pronunciou-se sobre o incidente e declarou que este tipo de cirurgia é "um procedimento completamente inútil que desfigura os homens e pode matá-los", segundo a mesma fonte.