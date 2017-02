Mulher com alergia rara pode morrer a fazer sexo

"Tenho que ter muito cuidado. A minha vida mudou por completo. Deixei de poder ir dar uma corrida ao jardim e o sexo tem de ser muito mais calmo e moderado", lamentou.



As injeções que passou a tomar para controlar os sintomas da condição de saúde passaram a ser algo que Katy já não prescinde.



"Às vezes sinto saudades de correr e de me exercitar. Mas aprendi a viver com isto", concluiu.









Katy VanNostrand sofre de uma condição alérgica rara ao exercicío físico que lhe pode provocar a morte. A mulher de 34 anos tem vivido condicionada em relação a vários aspetos sua vida devido a este problema, e o sexo não é excepção."Sei que posso morrer só por ter relações sexuais com o meu marido", contou em declarações ao jornal britânico The Mirror.Tudo começou quando a enfermeira foi parar ao hospital variadas vezes com choques anafiláticos, uma reação alérgica extrema, que provoca sintomas como desmaios, inchaços da face e até asfixia, sempre depois de se submeter a alguns esforços físicos.