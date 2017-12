Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher come cinzas da mãe na ceia de Natal

Filha queria ficar mais próxima da mãe nas primeiras festividades após a morte.

18.12.17

Debra Parsons vai comer as cinzas da mãe na ceia de Natal, ao colocá-las no perú e na sobremesa que irá confecionar para a família. A mulher britânica, de 41 anos, perdeu a mãe em maio e pretende fazer esta homenagem nas primeiras festividades sem a progenitora para "ficar o mais próxima possível" dela.



"Esta é a única coisa que me vai fazer conseguir suportar o meu primeiro Natal sem ela", refere Debra ao jornal britânico The Mirror. "As pessoas podem pensar que estou louca ou que não estou a fazer uma coisa muito respeitosa mas não consigo parar. Vejo isto de uma forma positiva - deixá-la estar mais próxima de mim e envolvê-la neste dia familiar", acrescenta.



Não sabendo o que iria fazer com as cinzas da progenitora, Debra rapidamente afastou a ideia de as colocar num local que a mãe gostasse: "Tinha de fazer algo que marcasse a diferença".



Colocou-as numa caixa e levou-as para casa. Num dia, abriu o objeto e mergulhou o dedo: "Antes que percebesse o que estava a acontecer, elas estavam na minha boca e o sabor, algo salgado, foi reconfortante." Foi daqui que a ideia de espalhar as cinzas na ceia de Natal surgiu. "Tenho comido um bocadinho todos os dias - às vezes com o meu dedo, outras com uma colher", assumiu.



Doreen, a mãe, morreu em maio vítima de uma infeção que a impedia de respirar. Esta foi a segunda tragédia na vida de Debra que, no Natal de 1996, perdeu o filho que nasceu prematuro. "Eu e a minha mãe tínhamos um laço muito forte que nunca pode ser quebrado, nem pela morte. Ela foi a única que me ajudou nos altos e baixos da minha vida", concluiu a britânica.